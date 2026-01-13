Grau ist der Beton – in aller Regel jedenfalls. Was manche Architekten mit Hang zum „Sichtbeton“ als Gestaltungselement in Verzückung bringt, lässt andere erschaudern. In Veilsdorf etwa, wo neben dem frisch sanierten ehemaligen Forsthaus am Hauptweg eine frisch errichtete Spritzbetonmauer für auffälligen Kontrast zur gelben Farbe des historischen Gebäudes sorgt. Die Mauer erregt seit Wochen das ein oder andere Gemüt – der Optik wegen, bei der wohl niemandem heimelig zumute wird. Aber auch wegen der hinter verborgenen Natursteine, den letzten Resten des Klosters.