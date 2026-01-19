Stadt und Sportfischerverein Gehren waren Samstag in Aktion, um den Damm des Gehrener Badeteiches erneut zu sichern: Die Baufälligkeit der Mauer boten dem Biber Zugang in den Damm hinter der Mauer. Dessen weitere Bautätigkeit haben schließlich zur Schwächung des Bauwerks geführt, sodass das Erdreich bei Frost-Tauwechsel darüber schließlich zusammengebrochen ist und sich am Freitag ein neues großes Loch im Bereich des Grundablasses auftat.
Notsicherung Badeteich Gehren Im Damm tat sich plötzlich großes Loch auf
Evelyn Franke 19.01.2026 - 18:00 Uhr