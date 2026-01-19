Stadt und Sportfischerverein Gehren waren Samstag in Aktion, um den Damm des Gehrener Badeteiches erneut zu sichern: Die Baufälligkeit der Mauer boten dem Biber Zugang in den Damm hinter der Mauer. Dessen weitere Bautätigkeit haben schließlich zur Schwächung des Bauwerks geführt, sodass das Erdreich bei Frost-Tauwechsel darüber schließlich zusammengebrochen ist und sich am Freitag ein neues großes Loch im Bereich des Grundablasses auftat.