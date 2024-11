Der 54 Jahre alte Mann hatte sich ins Freie retten können. Weil er aber nicht Deutsch spricht, habe er einen Bekannten in Verona angerufen, teilte die Feuerwehr mit. Dieser habe die dortige Rettungsleitstelle informiert, die sich an die Leitstelle in Bozen in Südtirol wandte. Erst dort wurde die gefährliche Situation ins Deutsche übersetzt und an die Integrierte Leitstelle in München gegeben, die ein Großaufgebot an Rettungskräften zur Einsatzstelle entsandte.