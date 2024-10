Notruf: Frau in München von Gastherme eingeklemmt - Verletzungen

München (dpa/lby) - Eine Frau ist in München von einer umgekippten Gastherme eingeklemmt und dabei verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte die 71-Jährige am Samstag nach einer ersten Versorgung mit mittelschweren Verletzungen zur Behandlung in eine Klinik, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Anrufer hatte den Einsatzkräften am Abend mitgeteilt, dass die Seniorin in ihrer Wohnung unter der umgestürzten Gastherme eingeklemmt lag.