Notruf 112: Digitale Leitstelle managt Rettungseinsätze in Westthüringen

Rettungsleitstellen nehmen unter der Rufnummer 112 Notrufe entgegen und koordinieren Notfall- und Hilfseinsätze etwa bei Verkehrsunfällen und Bränden. Das Land arbeitet seit mehr als zehn Jahren an einer Leitstellenreform, die die Zahl dieser zunächst 13 Einrichtungen nennenswert verringern sollte. Hintergrund sind erforderliche Investitionen in digitale Technik, höhere fachliche Anforderungen an das Personal und zunehmender Kostendruck bei Rettungseinsätzen. Trotz vom Land zugesagter millionenschwerer Investitionszuschüsse bei Zusammenschlüssen stößt das Vorhaben weiter auf wenig Gegenliebe.