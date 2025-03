Berg (dpa/lby) - Beim Putzen seiner Pistole hat sich ein Mann in Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz angeschossen – und hat schwer verletzt überlebt. Der ausgelöste Schuss aus der halbautomatischen Waffe habe den 43-Jährigen am Fuß getroffen, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Bei einer Notoperation wurde die Kugel entfernt. Ersten Erkenntnissen zufolge durfte der Mann die Pistole legal besitzen. Weshalb die Waffe den Schuss abfeuerte, müsse noch geklärt werden.