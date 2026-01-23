Notlandung Der "Held vom Hudson" wird 75 - spektakuläre Notwasserung

Als Letzter von Bord

Eine Schnittwunde am Bein einer Stewardess ist die schlimmste Verletzung. In kurzer Zeit und fast ohne Panik klettern die Passagiere auf die Tragflächen des schwimmenden Fliegers. Boote kommen sofort zur Rettung. Sullenberger, ein ehemaliger Militärpilot mit 40 Jahren Flugerfahrung, geht als Letzter von Bord. Er sucht zuvor noch einmal die sinkende Maschine ab, um auch wirklich niemanden zurückzulassen. Das Wasser habe ihm damals fast bis zur Taille gereicht, erinnert sich der Pilot. Seiner Frau Lorrie und den beiden Töchtern daheim in Kalifornien berichtete er kurz danach am Telefon ruhig: "Hier gab es einen Unfall."