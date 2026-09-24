Betzenstein (dpa/lby) - Nach einem Motorausfall hat ein Pilot ein Kleinflugzeug in einem Maisfeld bei Betzenstein (Landkreis Bayreuth) notgelandet. Der 68-Jährige blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Er war am Mittwoch allein zu einem Rundflug gestartet, als nach etwa 15 Minuten in der Luft der Motor seines Propellerflugzeuges ausfiel. Der 68-Jährigen setzte die Maschine auf einem abgemähten Feld sicher auf. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt aus.