Osternienburger Land - Ein vierjähriges Mädchen ist in der Gemeinde Osternienburger Land in Sachsen-Anhalt mehrmals von einem Hund gebissen worden und gestorben. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, kommt der Hund aus dem familiären Umfeld. Der Notarzt konnte der Polizei zufolge vor Ort nur noch den Tod des Kindes feststellen. Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwochnachmittag in der Ortschaft Drosa.
Notfallseelsorger nach Vorfall Von Hund gebissen: Vierjähriges Mädchen stirbt
dpa 09.07.2026 - 08:31 Uhr