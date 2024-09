Notfallgerät übergeben: Vulcanic Triatherm sponsert Defibrillator für SBBS

Neben dem Defibrillator wird im Schulgebäude noch eine rote Hinweistafel angebracht, welche die Logos des Spender-Unternehmens, der SBBS sowie des Schulfördervereins trägt. Hergestellt wurde die Hinweistafel über das Mint-Projekt der SBBS und der Stadt Sonneberg durch Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums. So entstand die Vorlage am Computer und die Produktion erfolgte im „FabLab“ der SBBS am Laserdrucker. Über dieses praxisnahe Begleitprojekt zur Sachspende informierten zur „Defi“-Übergabe die Zwölftklässler Angelina Bäz und Cedric Bauersachs.