Leverkusen - Bei einem Wohnungsbrand in Leverkusen sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Männer ums Leben gekommen. Die beiden Männer wurden zunächst reanimiert, starben jedoch noch an der Einsatzstelle an ihren schweren Verletzungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei Menschen kamen mit Verbrennungen und Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.