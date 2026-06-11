 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Fan erleidet Herzinfarkt vor WM-Auftakt im Aztekenstadion

Notfall vor Eröffnungsspiel Fan erleidet Herzinfarkt vor WM-Auftakt im Aztekenstadion

Rettungseinsatz vor dem WM-Start: Ein Fan erleidet einen Herzinfarkt. Um seinen Zustand gibt es zunächst widersprüchliche Meldungen.

Notfall vor Eröffnungsspiel: Fan erleidet Herzinfarkt vor WM-Auftakt im Aztekenstadion
1
Zehntausende Fans haben sich zum Auftaktspiel der WM im Aztekenstadion versammelt. Foto: Felix Marquez/dpa

Mexiko-Stadt - Notfall beim Eröffnungsspiel: Kurz vor dem WM-Auftakt in Mexiko-Stadt hat ein ausländischer Fan im Aztekenstadion einen Herzinfarkt erlitten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand ist laut Polizeiangaben stabil. Angaben zu seiner Staatsangehörigkeit machten die Behörden der mexikanischen Hauptstadt in ihrer Mitteilung auf der Plattform X zunächst nicht.

Nach der Werbung weiterlesen

Für Medienberichte, denen zufolge es sich um einen Deutschen handeln soll, gab es keine offizielle Bestätigung. Einige Medien hatten sogar gemeldet, der Betroffene sei gestorben, und damit für Verwirrung gesorgt.

Der Mann wurde laut Polizei zuerst vor dem Stadion von den Notdiensten versorgt und dann in eine Klinik gebracht. Das Aztekenstadion ist nach 1970 und 1986 zum dritten Mal Austragungsort eines Eröffnungsspiels einer WM. Zum Auftakt treffen Mexiko und Südafrika aufeinander.