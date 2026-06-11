Notfall vor Eröffnungsspiel: Fan erleidet Herzinfarkt vor WM-Auftakt im Aztekenstadion

Mexiko-Stadt - Notfall beim Eröffnungsspiel: Kurz vor dem WM-Auftakt in Mexiko-Stadt hat ein ausländischer Fan im Aztekenstadion einen Herzinfarkt erlitten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand ist laut Polizeiangaben stabil. Angaben zu seiner Staatsangehörigkeit machten die Behörden der mexikanischen Hauptstadt in ihrer Mitteilung auf der Plattform X zunächst nicht.