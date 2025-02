Ihm sei zunächst gar nicht klar gewesen, was geschehen sei, sagte Adrián dem Sender CNN en Español über die Momente im Inneren des Wals. "Als ich mich umdrehte, spürte ich auf meinem Gesicht etwas Schleimiges. Ich sah Farben wie dunkelblau, weiß, etwas, das sich von hinten näherte, das sich schloss ... und mich hinunterzog", sagte er. "In diesem Moment dachte ich, dass ich nichts tun kann, dass ich sterben werde. Ich wusste nicht, was es war." Erst als er wieder an der Wasseroberfläche war, habe er langsam verstanden, was passiert sei.