Notfall: Surferin auf Eisbachwelle verunglückt - Kritischer Zustand

München (dpa/lby) - Eine Frau ist beim nächtlichen Surfen auf der Eisbachwelle in München verunglückt. Die 33-Jährige sei mit mehreren Menschen am Mittwoch gegen Mitternacht zur Eisbachwelle gekommen, teilte ein Sprecher der Münchner Feuerwehr mit. Dabei sei sie von ihrem Surfboard gefallen und das Board habe sich vermutlich am Grund verhakt. Sie konnte sich demnach nicht selbst befreien und auch der Versuch anderer, ihr zu helfen, scheiterte aufgrund der starken Strömung.