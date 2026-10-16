Notfall: Südafrikanischer Rugby-Spieler stirbt in Frankreich

"Der Tod von Hyron hat uns zutiefst erschüttert. Er war nicht nur ein begabter Rugby-Spieler, sondern auch ein geschätztes Mitglied unserer Lions-Familie, zu der er erst in dieser Saison gestoßen war", sagte Vereinspräsident Rudolf Straeuli. Das Spiel gegen La Rochelle am Samstagabend solle aber stattfinden. Andrews solle mit einer Schweigeminute gedacht werden.