Simulierte Katastrophe mit brennendem Auto und Busunfall

Der Tunnel Behringen liegt zwischen Arnstadt und Ilmenau. Für die Übung war die Autobahn in beide Fahrtrichtung über mehrere Stunden komplett gesperrt worden. In beiden Tunnelröhren war ein Szenario simuliert worden, bei dem in Richtung Suhl ein Auto brannte und in Richtung Erfurt drei Autos ineinander gefahren waren. Außerhalb des Tunnels hatte die Übungsleitung zudem einen Busunfall nachstellen lassen, bei dem zahlreiche Kinder verletzt worden waren. Die Polizei hatte an der Übung nicht teilgenommen.