Santa Cruz de Tenerife - Der Herzstillstand eines Spielers von CD Teneriffa nach einem harten Foul bei einer Zweitliga-Partie schockt Spaniens Fußball. Jesús de Miguel erlitt bei einem heftigen Zusammenprall mit Torwart Jesús Owono vom FC Andorra offenbar Verletzungen am Kopf und krümmte sich zunächst vor Schmerzen. Auf dem Weg ins Krankenhaus hätten Rettungskräfte den Fußballer dann wiederbeleben müssen, hieß es in einer ersten Mitteilung zum Zustand des 30 Jahre alten Stürmers. "De Miguel atmet selbstständig, ist aber weiterhin bewusstlos", hieß es weiter.