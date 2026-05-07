Wann immer Rettungssanitäter oder Notärzte über die Menschen sprechen, die während ihrer Einsätze gestorben sind, kommen sie ziemlich schnell an einen Punkt, an dem sie von den Leben erzählen, die hätten gerettet werden können. Jedenfalls dann, wenn Angehörige, Passanten, Kollegen oder Nachbarn Erste Hilfe geleistet hätten, statt denjenigen, die zum Beispiel einen Herz-Kreislauf-Stillstand hatten, beim Sterben zuzusehen. Echte, wirksame Erste Hilfe, die viel mehr ist, als Menschen gut zuzureden und darauf zu warten, dass professionelle Helfer kommen.