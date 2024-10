Bamberg (dpa/lby) - Nach einem Brand in einem Bamberger Hotel dauern die Ermittlungen der Polizei an. Es gebe noch keine Erkenntnisse zur Ursache, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken. Bei dem Feuer am Wochenende waren zwölf Menschen verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Der Zustand des 67 Jahre alten Mannes war weiterhin unverändert, wie es hieß.