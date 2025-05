Timmendorfer Strand - Bei einer Explosion in der Gemeinde Timmendorfer Strand an der Ostsee in Schleswig-Holstein sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach derzeitigem Sachstand explodierte eine auf dem Gelände des Niendorfer Hafens gelagerte, mit Acetylen gefüllte Gasflasche, wie die Polizei am Abend mitteilte.