Da wollten es sich einige in der Politik einfach machen. Um die vielfach überlasteten Notaufnahmen zu entlasten, wollten sie die Patienten belasten. Mit einer Strafzahlung für die, die kein Notfall sind, aber in die Notaufnahme gehen. Doch wer entscheidet, was ein Notfall ist? Und wollen wir wirklich Gerichte mit dieser Frage belasten? Denn genau dazu würde das System der Strafzahlungen führen: Zu Rechtsstreitigkeiten darüber, wer zahlen muss. Der Blick in die Praxis der Krankenhäuser zeigt, dass es bessere Lösungen gibt.