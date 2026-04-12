Ein Mann hat in einem Wald bei Bad Salzungen (Wartburgkreis) einen Sprengkopf einer Panzerfaust gefunden. Das am Samstag gefundene Geschoss war nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes noch scharf, wie die Polizei mitteilte. Niemand wurde verletzt.



Es handelt sich demnach um ein Geschoss einer russischen Panzerfaustwaffe des Typs "RPG-2" aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Polizei sicherte den Gefahrenbereich bis zum Eintreffen des Kampfmittelräumdienstes ab und unterstützte die Bergung.



Die Beamten warnen davor, solche Fundstücke zu berühren. Wer Waffen oder Munition findet, soll umgehend die Polizei informieren.