Würzburg (dpa/lby) - Nach einer Verpuffung in einem Gebäude der Zahnklinik in Würzburg sind bis zu 150 Menschen aus dem betroffenen Gebäude evakuiert worden. Unter ihnen waren Studierende, Personal und Patienten, die zur ambulanten Versorgung in der Zahnklinik in der Innenstadt waren, wie das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) mitteilte. Verletzt wurde Polizeiangaben zufolge niemand.