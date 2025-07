Rosenheim (dpa/lby) - Beim Anzünden eines Gasgrills hat eine Frau in Oberbayern durch eine Stichflamme schwere Verbrennungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, stand die 41-Jährige am Freitag in Rosenheim seitlich neben dem Grill, als ein 33-Jähriger die Flamme entzündete.