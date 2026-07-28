 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Genuss & Freizeit

  4. Familie aus Dresden aus Bergnot gerettet

Notfall in Österreich Familie aus Dresden aus Bergnot gerettet

Das Wetter wurde immer schlechter. Nach sieben Stunden waren die Töchter der Familie unterkühlt. Dank eines Notrufs passierte nichts Schlimmeres.

Notfall in Österreich: Familie aus Dresden aus Bergnot gerettet
1
Eine fünfköpfige Familie aus Dresden hat die Anstrengungen einer Bergtour unterschätzt und musste per Rettungshubschrauber ins Tal geflogen werden. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa

Gmunden - Eine Familie aus Dresden ist in Österreich aus Bergnot gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die 35-jährigen Eltern, ihre drei und sechs Jahre alten Töchter sowie der achtjährige Sohn ziemlich entkräftet und unterkühlt. Die Familie wollte einen hochalpinen Wanderweg auf den 2.100 Meter hohen Krippenstein im Dachsteingebirge bewältigen, hatte laut Polizei die Anstrengungen aber unterschätzt. 

Nach der Werbung weiterlesen

Obendrein hatte die Gruppe zwischenzeitlich die Orientierung verloren. Statt der erwarteten Wetterbesserung setzten starke Regenschauer und kräftiger Wind ein. "Trotz der mitgeführten Regenbekleidung verließen die Familie nach rund sieben Stunden Wanderung die Kräfte", teilte die Polizei weiter mit. Die Töchter hätten eindeutige Anzeichen einer Unterkühlung gezeigt. Nach einem Notruf brachten schließlich zwei Rettungshubschrauber die Familie sicher ins Tal.