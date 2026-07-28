Notfall in Österreich: Familie aus Dresden aus Bergnot gerettet

Gmunden - Eine Familie aus Dresden ist in Österreich aus Bergnot gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die 35-jährigen Eltern, ihre drei und sechs Jahre alten Töchter sowie der achtjährige Sohn ziemlich entkräftet und unterkühlt. Die Familie wollte einen hochalpinen Wanderweg auf den 2.100 Meter hohen Krippenstein im Dachsteingebirge bewältigen, hatte laut Polizei die Anstrengungen aber unterschätzt.