Nürnberg (dpa/lby) - Wegen eines mutmaßlich bewaffneten Mannes in einem Mehrfamilienhaus sind in Nürnberg Spezialkräfte der Polizei im Einsatz. Der Mann habe am Morgen mutmaßlich mit einer Waffe eine andere Person bedroht, sagte eine Polizeisprecherin. Inzwischen habe sich der Mann in eine Wohnung zurückgezogen. Dort sei er nach derzeitigen Erkenntnissen allein.