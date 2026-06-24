Notfall: Großeinsatz in Bad Langensalza - Mindestens ein Verletzter

Bad Langensalza (dpa/sn) - Nach einer Auseinandersetzung mit mindestens einem Verletzten läuft in der Innenstadt von Bad Langensalza ein Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften. Der Streit brach ersten Erkenntnissen zufolge in einem Café in einer Gruppe von etwa acht bis zehn Menschen aus und verlagerte sich dann nach draußen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Man gehe von mindestens einem Verletzten aus. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht den Angaben nach nicht.