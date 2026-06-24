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Notfall Großeinsatz in Bad Langensalza - Mindestens ein Verletzter

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem eskalierten Streit in Bad Langensalza. Ob ein Messer zum Einsatz kam, ist noch unklar.

Notfall: Großeinsatz in Bad Langensalza - Mindestens ein Verletzter
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Bei der Auseinandersetzung gab es mindestens einen Verletzten. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Bad Langensalza (dpa/sn) - Nach einer Auseinandersetzung mit mindestens einem Verletzten läuft in der Innenstadt von Bad Langensalza ein Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften. Der Streit brach ersten Erkenntnissen zufolge in einem Café in einer Gruppe von etwa acht bis zehn Menschen aus und verlagerte sich dann nach draußen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Man gehe von mindestens einem Verletzten aus. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht den Angaben nach nicht.

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Berichte von "Thüringer Allgemeine" und "Thüringischer Landeszeitung" zu einer Messerstecherei mit mehreren Verletzten konnte der Sprecher vorerst nicht bestätigen. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Der Tathergang sei aber noch sehr nebulös, weil die Anwesenden quasi kein Deutsch sprechen würden. "Wir haben Dolmetscher hinzugezogen, um den Sachverhalt zu klären", so der Sprecher. Erste Notrufe seien gegen 17.00 Uhr eingegangen.