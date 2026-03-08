 
Eine Wanderin rutscht am Bodenschneid auf hartem Altschnee aus und verunglückt tödlich. Die Polizei mahnt: Im Gebirge herrschen vielerorts noch winterliche Bedingungen.

Die Bergwacht rückte gemeinsam mit der Polizei aus. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Schliersee (dpa/lby) - Eine 74-Jährige ist während einer Bergwanderung im Landkreis Miesbach etwa 150 Meter tief gestürzt und gestorben. Die Frau sei vom Bodenschneid bei Schliersee abgestiegen, teilte die Polizei mit. Dabei sei sie am Samstag auf hartgefrorenem Altschnee ausgerutscht und das steile Gelände hinabgerutscht. Ersthelfer sowie die Bergwacht und die Besatzung eines Rettungshubschraubers eilten zu Hilfe. Die 74-Jährige starb jedoch an der Unfallstelle.

Während des Einsatzes seien noch andere Bergsteiger an der Stelle ausgerutscht, hieß es. Verletzt habe sich davon niemand. Die Polizei warnt gemeinsam mit der Bergwacht vor den teils winterlichen Verhältnissen im Gebirge. Die Nordseite und Stellen im Schatten seien größtenteils noch mit Schnee bedeckt.