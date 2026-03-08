Schliersee (dpa/lby) - Eine 74-Jährige ist während einer Bergwanderung im Landkreis Miesbach etwa 150 Meter tief gestürzt und gestorben. Die Frau sei vom Bodenschneid bei Schliersee abgestiegen, teilte die Polizei mit. Dabei sei sie am Samstag auf hartgefrorenem Altschnee ausgerutscht und das steile Gelände hinabgerutscht. Ersthelfer sowie die Bergwacht und die Besatzung eines Rettungshubschraubers eilten zu Hilfe. Die 74-Jährige starb jedoch an der Unfallstelle.