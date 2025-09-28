Notfall: Frontalzusammenstoß - ein Toter und fünf Verletzte

Hilpoltstein (dpa/lby) - Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge ist ein Autofahrer bei Hilpoltstein (Landkreis Roth) gestorben. Fünf weitere Menschen, darunter eine Familie mit zwei Kindern, seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach war eine 33-Jährige aus bislang unklaren Gründen mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß ihr Auto mit dem eines entgegenkommenden 56-Jährigen zusammen.