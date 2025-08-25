Notfall: Feuerwehr rettet unter Auto eingeklemmte Hündin

München (dpa/lby) - Die Münchner Berufsfeuerwehr hat eine unter einem Auto eingeklemmte Hündin befreit. Das Tier namens Cookie sei am Sonntag vor einen fahrenden Wagen gelaufen, teilte die Berufsfeuerwehr mit. Die Fahrerin habe gerade noch rechtzeitig bremsen können, sodass die Mischlingshündin nicht überrollt wurde. Sie sei aber direkt vor einem Vorderrad eingeklemmt worden und habe sich nicht selbst befreien können.