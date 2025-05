Peiting (dpa/lby) - Sechs Menschen sind bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Peiting (Landkreis Weilheim-Schongau) verletzt worden. Der Brand sei am Samstagmorgen in der Küche einer Wohnung ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte befreiten einige Bewohner mithilfe einer Drehleiter aus dem Haus. Der Brand wurde gelöscht.