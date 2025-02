Notfall: Drei Rauchgas-Verletzte bei Brand in Flüchtlingsunterkunft

Erfurt (dpa/th) - Bei einem Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Erfurt sind drei Menschen verletzt worden. Die Männer im Alter von 32 bis 43 Jahren erlitten eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Einer von ihnen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand in der aus mehreren Container bestehenden Unterkunft war am Donnerstagmittag im Erdgeschoss ausgebrochen, die Ursache war zunächst unklar.