Bad Wurzach - Ein Junge ist durch die Decke einer Sporthalle gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Zwölfjährige fiel rund vier Meter in die Tiefe und blieb in einer Abstellkammer bewusstlos liegen, wie die Polizei mitteilte. Das Kind habe am Samstag einen versehentlich auf das Dach geschossen Fußball zurückholen wollen. Dabei sei die Scheibe eines Oberlichtes eingebrochen, auf dem der Junge stand.