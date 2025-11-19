Notfall bei der Arbeit: Bauarbeiter von Betonring getroffen und schwer verletzt

Rosenheim (dpa/lby) - Ein 63-Jähriger ist bei Bauarbeiten in Rosenheim von einem Betonring getroffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sollten die Ringe für einen Abwasserschacht mit Hilfe eines Baggers neu versetzt werden. Um sie exakt zu positionieren, sei der Mann in den ausgehobenen Schacht geklettert. Dabei sei der Betonring von der Baggerschaufel gerutscht und ihm auf die Unterschenkel und Füße gefallen.