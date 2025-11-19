 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Bauarbeiter von Betonring getroffen und schwer verletzt

Notfall bei der Arbeit Bauarbeiter von Betonring getroffen und schwer verletzt

Nach einem Unfall mit einem Betonring ermittelt die Polizei gegen einen Baggerfahrer. Wie es zu den schweren Verletzungen kam.

Notfall bei der Arbeit: Bauarbeiter von Betonring getroffen und schwer verletzt
1
Die Feuerwehr rückte ebenfalls zu dem Unfallort aus. (Symbolbild) Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa

Rosenheim (dpa/lby) - Ein 63-Jähriger ist bei Bauarbeiten in Rosenheim von einem Betonring getroffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sollten die Ringe für einen Abwasserschacht mit Hilfe eines Baggers neu versetzt werden. Um sie exakt zu positionieren, sei der Mann in den ausgehobenen Schacht geklettert. Dabei sei der Betonring von der Baggerschaufel gerutscht und ihm auf die Unterschenkel und Füße gefallen.

Nach der Werbung weiterlesen

Der 23 Jahre alte Baggerfahrer habe den Ring angehoben und daraufhin Erste Hilfe geleistet. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Der Schwerverletzte wurde von der Feuerwehr geborgen und kam in ein Krankenhaus.