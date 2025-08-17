Notfall: Bedrohung in Wohnhaus vermutet - Polizeieinsatz

Ilmenau (dpa/th) - Eine vermutete Bedrohungslage in einem Wohngebiet hat in Ilmenau zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Dabei sei ein 42-jähriger Mann kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge hatte ein Zeuge am späten Samstagabend einen Streit in einem Wohnhaus gemeldet. Zudem hätten Menschen unabhängig voneinander berichtet, Schüsse wahrgenommen zu haben, sagte ein Sprecher. Spezialkräfte der Polizei und eine Verhandlergruppe rückten an.