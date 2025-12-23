Notfall: Auto stürzt zehn Meter von Brücke – Fahrer schwer verletzt

Scheßlitz - Mit dem Auto ist ein Mann von einer Autobahnbrücke im Landkreis Bamberg etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Wegen eines langsamer werdenden Lastwagen sei ein zweiter Lasterfahrer auf die linke Spur der A70 ausgewichen, um einen Umfall zu vermeiden, teilte die Polizei mit. Dort sei jedoch der 30-Jährige in seinem Auto herangefahren. Mit seinem Wagen prallte er demnach gegen den Lastwagen.