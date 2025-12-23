Notfall: Auto stürzt zehn Meter von Brücke – Fahrer schwer verletzt

 
Nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen stürzt ein Auto von einer meterhohen Autobahn-Brücke in Oberfranken. Was ist davor passiert?

Die Einsatzkräfte eilten zu dem Unfallort. (Symbolbild) Foto: Stephan Jansen/dpa

Scheßlitz - Mit dem Auto ist ein Mann von einer Autobahnbrücke im Landkreis Bamberg etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Wegen eines langsamer werdenden Lastwagen sei ein zweiter Lasterfahrer auf die linke Spur der A70 ausgewichen, um einen Umfall zu vermeiden, teilte die Polizei mit. Dort sei jedoch der 30-Jährige in seinem Auto herangefahren. Mit seinem Wagen prallte er demnach gegen den Lastwagen.

Durch den Aufprall sei das Auto bei Scheßlitz in Oberfranken über die Leitplanke geschleudert worden und in die Tiefe gefallen. Der Wagen sei auf dem Dach gelandet, der 30-Jährige habe sich selbst befreien können. Einem Polizeisprecher zufolge wurde der schwer verletzte Mann über einen Feldweg geborgen und in ein Krankenhaus gebracht.