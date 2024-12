Notfall auf der Autobahn: Zwei Auffahrunfälle auf A70 - drei Verletzte

Der 34-jährige Fahrer des zweiten Wagens wurde durch den Aufprall am Freitagmittag eingeklemmt. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Frau sowie der 35-jährige Fahrer des Kleintransporters erlitten leichte Verletzungen. Die A70 war für etwa dreieinhalb Stunden in Richtung Bamberg gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf rund 190.000 Euro geschätzt.