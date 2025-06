Drei Menschen erlitten bei dem Unfall am Samstag den Angaben nach schwere Verletzungen, darunter eine 15-Jährige. Sie wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 49-Jährige sowie zehn weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen, wie es weiter hieß. Auch sie kamen in Krankenhäuser oder wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt.