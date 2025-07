Rund 1.200 Haushalte in Goldkronach sowie in Teilen von Bad Berneck und Bindlach hatten am Montagmorgen keinen Strom mehr, wie es hieß. Bis die Äste und Zweige aus der Leitung entfernt waren, dauerte es knapp zwei Stunden. Gegen Viertel nach sieben hatten die betroffenen Häuser wieder Strom.