Karlstein am Main (dpa/lby) - Zwei Senioren sind an der hessischen Grenze im Landkreis Aschaffenburg mit ihrem Wagen über das Ende einer Anlegestelle in den Main gekippt. Wie ein Polizeisprecher sagte, saßen die beiden im Auto, als es am Sonntagabend aus bislang unklaren Gründen in Richtung des Flusses rollte. Daraufhin kippte es mit der Vorderachse über den Rand der Anlegestelle in Karlstein am Main.