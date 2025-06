Kissing (dpa/lby) - Ein Mann ist beim Baden im Lech nahe Augsburg in Not geraten und gestorben. Passanten hätten den 30-Jährigen in Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) im Fluss entdeckt und aus dem Wasser gezogen, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte hätten den Mann reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei der 30-Jährige aber gestorben. Die Kripo in Augsburg ermittelte zu den Hintergründen des Badeunfalls.