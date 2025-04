Dermbach (dpa/th) - Eine 29-Jährige ist in Dermbach (Wartburgkreis) von einer Stichflamme an einer Feuerschale schwer verletzt worden. Die Frau wurde am Samstag mit schweren Verbrennungen von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Halle geflogen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.