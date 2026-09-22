Notfälle: Zwei Weltkriegsbomben in Wiesbaden entdeckt – Evakuierung

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Wiesbaden sind zwei US-Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die beiden jeweils 125 Kilogramm schweren Fliegerbomben sollen noch am Abend entschärft beziehungsweise gesprengt werden, wie die Landeshauptstadt mitteilte. Dafür sei eine Evakuierung in einem rund 300 Meter großen Radius notwendig. Betroffen sind den Angaben zufolge mehr als ein Dutzend Einwohnerinnen und Einwohner, die den Bereich bis 19.00 Uhr verlassen sollen.