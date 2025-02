Regensburg (dpa/lby) - Mit einer Glasflasche hat ein 18-Jähriger auf einen Gleichaltrigen eingeschlagen und ihn am Regensburger Bahnhof am Kopf verletzt. Der junge Mann habe zuvor mit einem 17-Jährigen gestritten, teilte die Bundespolizei mit. Dabei habe sich der ebenfalls 18-Jährige eingemischt. Daraufhin habe der mutmaßliche Täter die Flasche so oft gegen seinen Kopf geschlagen, bis sie zerbarst.