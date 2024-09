München/Bad Nenndorf (dpa/lby) - 58 Menschen sind in diesem Jahr bereits in Bayerns Flüssen, Seen und Schwimmbädern ertrunken. Damit sind bis zum Ende des Sommers (Stand 10.9.) acht Menschen mehr im Wasser ums Leben gekommen als im Vorjahreszeitraum, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Bad Nenndorf erläuterte. Die meisten Toten gab es mit 19 Betroffenen im sehr sonnigen und heißen Ferienmonat August, aber auch im Winter starben Menschen in Bayerns Gewässern.