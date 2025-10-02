München (dpa/lby) - Ein 29 Jahre alter Wiesnbesucher ist von einem Unbekannten bewusstlos geschlagen und schwer verletzt worden. Der Täter habe dem Mann am Mittwochabend derart heftig ins Gesicht geschlagen, dass er zu Boden gegangen sei, sagte ein Polizeisprecher. Der 29-Jährige habe dabei ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Die Aicher Ambulanz kümmerte sich um die Erstversorgung, anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Täter und bittet um Zeugenhinweise