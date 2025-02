Nordhausen (dpa/th) - Die Hubschrauber der DRF Luftrettung sind im vergangenen Jahr in Thüringen zu 3.167 Einsätzen abgehoben. Das waren 201 weniger als im Jahr zuvor. Dabei kamen die Einsatzkräfte der Stationen in Nordhausen 1.401 Mal, in Bad Berka 1.012 Mal und in Suhl 754 Mal Menschen zu Hilfe, wie die DRF Luftrettung mitteilte. 2023 wurden die Hubschrauber noch 3.368 Mal zu Notfällen und zum Transport von Patienten zwischen den Kliniken gerufen.