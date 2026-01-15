Notfälle Weiterer Winterbader kommt in Ostsee ums Leben

Am Montag war ein 40-Jähriger in Wismar beim Eisbaden in einem Teich ums Leben gekommen. Er soll zwei Löcher in das Eis gesägt und eine laufende Kamera aufgestellt haben. Die Feuerwehr hatte mit Tauchern und Kettensägen nach ihm gesucht und seine Leiche gefunden. Am Donnerstag teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Wismar auf Nachfrage mit, dass es keine Obduktion geben werde. Nach den Ermittlungen und der ärztlichen Leichenschau gebe es keine Hinweise auf ein strafbares Fremdverschulden.