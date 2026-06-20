Notfälle Weitere Fahrzeuge durch Waggon-Absturz beschädigt

München (dpa/lby) - Bei dem Unfall mit zwei Güterwaggons in München sind nach Polizeiangaben weitere Fahrzeuge beschädigt worden. Zum Zeitpunkt der Kollision zweier Züge auf einer Brücke sei ein Linienbus auf der Schleißheimer Straße unterwegs gewesen und von einem herabfallenden Gegenstand getroffen worden. Der Bus sei leicht beschädigt worden, der Fahrer blieb unverletzt. Fahrgäste waren nicht an Bord. Zudem seien sieben am Straßenrand geparkte Autos von Teilen getroffen und ebenfalls leicht beschädigt worden, teilte die Polizei mit.