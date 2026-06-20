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Notfälle Weitere Fahrzeuge durch Waggon-Absturz beschädigt

Beim Absturz zweier Waggons von einer Brücke in München sind ein Linienbus und mehrere geparkte Autos leicht beschädigt worden.

München (dpa/lby) - Bei dem Unfall mit zwei Güterwaggons in München sind nach Polizeiangaben weitere Fahrzeuge beschädigt worden. Zum Zeitpunkt der Kollision zweier Züge auf einer Brücke sei ein Linienbus auf der Schleißheimer Straße unterwegs gewesen und von einem herabfallenden Gegenstand getroffen worden. Der Bus sei leicht beschädigt worden, der Fahrer blieb unverletzt. Fahrgäste waren nicht an Bord. Zudem seien sieben am Straßenrand geparkte Autos von Teilen getroffen und ebenfalls leicht beschädigt worden, teilte die Polizei mit.

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Zwei Güterwaggons waren in der Nacht von einer Brücke gekippt. Bei dem Unfall kam ein Mensch ums Leben. Nähere Angaben zu der Person lagen bis zum Nachmittag nicht vor. Seit dem Morgen laufen die Bergungsarbeiten an der Unglücksstelle. Ein Waggon wurde mittels Schwerlastkran auf die Straße gestellt, der zweite soll zurück auf die Brücke gehoben werden. Die Unglücksursache war ebenso unklar wie die Höhe des Sachschadens.