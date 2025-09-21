Notfälle: Wanderer aus Oberbayern verunglückt in Österreich tödlich

Pflach - Ein Wanderer aus Oberbayern ist bei einer Tour in Österreich tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtete, war der 64-Jährige zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern als Teil einer achtköpfigen Wandergruppe auf dem rund 2.000 Meter hohen Säuling nahe der deutschen Grenze unterwegs. Beim Abstieg rutschte der Mann aus dem Landkreis Eichstätt auf Schotter aus und stürzte rund 80 Höhenmeter über steiles, felsiges Gelände ab. Der 64-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen.